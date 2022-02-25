Офісу президента відомо, яке ключове завдання поставив перед собою Путін у війні

За словами Подоляка, тактика агресора частково нагадує терористичну.

Україна розкрила ключове завдання плану президента країн-агресорки Володимира Путіна. Ворог має на меті затиснути Київ та основні міста Сходу й Півдня країни.

Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Очевидно, що наші вороги хочуть вирішити ключове завдання - затиснути Київ та основні міста Сходу і Півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани, ми точно все це розуміємо, особливо це розуміє керівництво ЗСУ. Але тактика, яку застосовують сьогодні російські збройні сили - це не просто військова тактика, вона частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюються житлові квартали. Маємо обстріли навіть дитячих садочків", - сказав він.