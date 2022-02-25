Нині ворожа військова техніка пересувається практично по всій території області.

На Сумщині росіяни обстріляли цивільних. Ракети влучили у дитячий садок і сховище, де люди перечікували обстріл. Буквально щойно стало відомо, що міст через Ворсклу під Охтиркою підірваний. За попередніми даними, підірвали наші ЗСУ, щоб зупинити пересування ворожої техніки.

Про це йдеться в ТСН.

По Охтирці дуже тривожна інформація - від ранку там не стихають сирени. Саме зараз люди оговтуються від потужного обстрілу міста. Це вже третього за сьогодні.

Спершу ворог двічі ворог обстрілював «Градами», цілили по військовій частині. І ось востаннє застосували «Урагани». За даними очільника Сумської військової адміністрації, під обстріл потрапив житловий масив – а це дитсадок та бомбосховище. Даних про загиблих немає. Багато поранених і важкопоранених, серед них - діти. Після обстрілу росіяни швидко згорнули техніку, «Урагани» відійшли в напрямку російського кордону.

Охтирчани фільмують розбиті машини окупантів з російськими номерами і пересилають відео своїм родичам в Росію, щоб вони нарешті повірили і переконалися в тому, хто бомбить та обстрілює українські міста.

Увечері у Сумах містяни спіймали та добряче потовкли російського бійця – Олега з Москви. Намагалися роз’яснити, що їм тут нічого робити.

Нині ворожа військова техніка пересувається практично по всій території області. Через кордон входять знову великі колони бронетехніки. За останніми даними – танки, «Гради», БТРи сунуть у бік Києва. В оточенні ворожої техніки лишаються великі міста - Суми, Конотоп, Ромни.

У Сумах на в’їздах та виїздах ворог облаштував блокпости. Російські армійці проводять огляд і перевіряють документи, оглядають автівки і не пропускають, розвертають, принаймні в бік міста Ромни, це київський напрямок. У Сумському районі – проблема з доставкою продуктів. Окупанти не випускають з міста машини, що йдуть з хлібзаводу. У місті працюють лише аптеки та деякі продуктові магазини, більшість зачинена.

Точкові бої час від часу точаться в районі артучилища, на околицях міста, в аеропорту. У Сумах бригади тероборони отримали зброю, готуються дати серйозну відсіч ворогу.