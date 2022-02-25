Окупанти з "градів" та "ураганів" обстріляли Охтирку на Сумщині: є важко поранені діти

Окупанти з "градів" та "ураганів" обстріляли Охтирку на Сумщині: є важко поранені діти

"Урагани" в Охтирці поцілили у житловий масив та бомбосховище.

На Сумщині окупанти з "градів" обстріляли місто Охтирку.

Про це інформує "Суспільне".

Другий обстріл закінчився приблизно о 12:30. Інформації про жертв немає. Перший артобстріл міста відбувся сьогодні вранці. За інформацією ОДА, обстріляли військову частину і Дачний.

Пізніше видання з посиланням на Сумську військову адміністрацію повідомило, що Охтирку росіяни обстріляли "ураганами". Пошкодили сховище та дитячий садок.

"Є загиблі і важкі поранені, діти також", - йдеться в повідомленні.

Радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова повідомила, що під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища.

"Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що на вулицях Сум вранці були запеклі бої з російськими окупантами.