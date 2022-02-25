Окупанти з "градів" та "ураганів" обстріляли Охтирку на Сумщині: є важко поранені діти

"Урагани" в Охтирці поцілили у житловий масив та бомбосховище.
На Сумщині окупанти з "градів" обстріляли місто Охтирку.
Про це інформує "Суспільне".
Другий обстріл закінчився приблизно о 12:30. Інформації про жертв немає. Перший артобстріл міста відбувся сьогодні вранці. За інформацією ОДА, обстріляли військову частину і Дачний.
Пізніше видання з посиланням на Сумську військову адміністрацію повідомило, що Охтирку росіяни обстріляли "ураганами". Пошкодили сховище та дитячий садок.
"Є загиблі і важкі поранені, діти також", - йдеться в повідомленні.
Радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова повідомила, що під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища.
"Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що на вулицях Сум вранці були запеклі бої з російськими окупантами.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.