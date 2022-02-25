Страны Европы открывают зеленые коридоры для украинских фур

Гуманитарная поддержка от наших союзников имеет смысл, когда она может быть доставлена в Украину.

Вниманию международных грузовых автомобильных перевозчиков Украины

Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с коллегами из других транспортных ведомств и на сегодняшний день обеспечены следующие маршруты для возвращения авто в Украину:

Латвия, Литва и Эстония

Транспортные средства, находящиеся в Литве, Латвии и Эстонии – осуществляется выдача специальных транзитных разрешений на пункте пропуска Budzisko (с польской стороны – дорога 8, с литовской – A5) по следующему графику: 26.02.2022 с 10:00 до 20:00 27.2 ,2022 с 10:00 до 20:00.

Информация о дальнейшем графике оформления этих разрешений будет сообщена дополнительно.

Россия и Беларусь

Транспортные средства, находящиеся на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, без разрешений могут пересечь границу с Литовской и Латвийской Республикой.

Транспортные средства, находящиеся на территории Республики Беларусь и 26.02.2022, будут пересекать границу, смогут получить разрешение Республики Польша в пункте пропуска «Козловичи/Кукурики».

Финляндия

Транспортные средства, находящиеся в Финляндии, смогут без разрешений транзитом проехать по Эстонской Республике и Литовской и Латвийской Республике и получить специальное разрешение Республики Польша на пункте пропуска Budzisko (с польской стороны – дорога 8, с литовской – A5).

Грузия, Болгария и Румыния

Грузия, Болгария и Румыния также подтвердили готовность пропустить без разрешений украинские транспортные средства, однако, с целью обеспечения проезда по этому маршруту, необходимо предоставить информацию о названии автомобильного перевозчика и номерах транспортного средства.

Турция

Турцию транзитом транспортными средствами Евро-3 и выше можно проехать без разрешений в соответствии с договоренностями заседания Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Учтите это при планировании перевозок.

Почему это важно?

1. Мы заботимся о наших перевозчиках и делаем все, чтобы во время военного вторжения автомобильные перевозки осуществлялись беспрепятственно.

2. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить надлежащее транспортное сообщение гражданских и грузов по территории Украины. Гуманитарная поддержка от наших союзников имеет смысл, когда она может быть доставлена в Украину.

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