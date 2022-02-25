Страны Европы открывают зеленые коридоры для украинских фур

Гуманитарная поддержка от наших союзников имеет смысл, когда она может быть доставлена в Украину.
Вниманию международных грузовых автомобильных перевозчиков Украины
Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с коллегами из других транспортных ведомств и на сегодняшний день обеспечены следующие маршруты для возвращения авто в Украину:
Латвия, Литва и Эстония
Транспортные средства, находящиеся в Литве, Латвии и Эстонии – осуществляется выдача специальных транзитных разрешений на пункте пропуска Budzisko (с польской стороны – дорога 8, с литовской – A5) по следующему графику: 26.02.2022 с 10:00 до 20:00 27.2 ,2022 с 10:00 до 20:00.
Информация о дальнейшем графике оформления этих разрешений будет сообщена дополнительно.
Россия и Беларусь
Транспортные средства, находящиеся на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, без разрешений могут пересечь границу с Литовской и Латвийской Республикой.
Транспортные средства, находящиеся на территории Республики Беларусь и 26.02.2022, будут пересекать границу, смогут получить разрешение Республики Польша в пункте пропуска «Козловичи/Кукурики».
Финляндия
Транспортные средства, находящиеся в Финляндии, смогут без разрешений транзитом проехать по Эстонской Республике и Литовской и Латвийской Республике и получить специальное разрешение Республики Польша на пункте пропуска Budzisko (с польской стороны – дорога 8, с литовской – A5).
Грузия, Болгария и Румыния
Грузия, Болгария и Румыния также подтвердили готовность пропустить без разрешений украинские транспортные средства, однако, с целью обеспечения проезда по этому маршруту, необходимо предоставить информацию о названии автомобильного перевозчика и номерах транспортного средства.
Турция
Турцию транзитом транспортными средствами Евро-3 и выше можно проехать без разрешений в соответствии с договоренностями заседания Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Учтите это при планировании перевозок.
Почему это важно?
1. Мы заботимся о наших перевозчиках и делаем все, чтобы во время военного вторжения автомобильные перевозки осуществлялись беспрепятственно.
2. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить надлежащее транспортное сообщение гражданских и грузов по территории Украины. Гуманитарная поддержка от наших союзников имеет смысл, когда она может быть доставлена в Украину.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.