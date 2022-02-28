Джонсон про ядерні погрози Путіна: маневр відволікання

Прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що вторгнення РФ в Україну - це "катастрофічний, невдалий задум".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав крок президента держави-агресора Владіміра Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності "відволіканням від реальності того, що відбувається в Україні".

Про це повідомляє Reuters.

Війська Володимира Путіна стикаються з більшим опором, ніж очікував російський президент, сказав Джонсон, додавши: "Це катастрофічний, невдалий задум".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування", посилаючись на "агресивні заяви" членів НАТО і масштабні санкції США й західних лідерів, накладені на нього та російські фінустанови.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".