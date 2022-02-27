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Банки РФ та Білорусі відключать від SWIFT: стала відома дата

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Банки РФ та Білорусі відключать від SWIFT: стала відома дата

Associated Press

Сьогодні буде затверджено санкції проти Росії, зокрема щодо президента Володимира Путіна.

Рішення про відключення деяких банків Росії та Білорусі від міжнародної системи SWIFT буде ухвалено у понеділок, 28 лютого.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Як повідомлялось, вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. Офіційне рішення, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ще не ухвалене, але технічна підготовка вже розпочалася. За інформацією європейських ЗМІ, які посилаються на слова керівника центробанку однієї з європейських країн, рахунок пішов на дні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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