Банки РФ та Білорусі відключать від SWIFT: стала відома дата

Сьогодні буде затверджено санкції проти Росії, зокрема щодо президента Володимира Путіна.

Рішення про відключення деяких банків Росії та Білорусі від міжнародної системи SWIFT буде ухвалено у понеділок, 28 лютого.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Як повідомлялось, вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. Офіційне рішення, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ще не ухвалене, але технічна підготовка вже розпочалася. За інформацією європейських ЗМІ, які посилаються на слова керівника центробанку однієї з європейських країн, рахунок пішов на дні.