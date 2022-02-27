У Житомирі мародерів затримувати не будуть: можна стріляти на місці

У Житомирі мародерів затримувати не будуть: можна стріляти на місці

Раніше у місті затримали кількох осіб.

У Житомирі правоохоронці більше не будуть затримувати мародерів.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

За його словами, у мародерів будуть стріляти на місці злочину.

"Я всіх попереджую: поліція, Нацгвардія, тероборона отримали наказ не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства в нашому місті не буде", - заявив він.

За його словами, в одному з районів міста затримали кількох людей, які намагалися залізти до магазину.