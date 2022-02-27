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У Житомирі мародерів затримувати не будуть: можна стріляти на місці

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Раніше у місті затримали кількох осіб.

У Житомирі правоохоронці більше не будуть затримувати мародерів.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

За його словами, у мародерів будуть стріляти на місці злочину.

"Я всіх попереджую: поліція, Нацгвардія, тероборона отримали наказ не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства в нашому місті не буде", - заявив він.

За його словами, в одному з районів міста затримали кількох людей, які намагалися залізти до магазину.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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