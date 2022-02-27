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В Житомире мародеров задерживать не будут: можно стрелять на месте

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Ранее в городе задержали несколько человек.

В Житомире правоохранители больше не будут задерживать мародеров.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, в мародеров будут стрелять на месте преступления..

"Я всех предупреждаю: полиция, Нацгвардия, терроборона получили приказ не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в нашем городе не будет", – заявил он.

По его словам, в одном из районов города задержали несколько человек, пытавшихся залезть в магазин.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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