В Житомире мародеров задерживать не будут: можно стрелять на месте

В Житомире мародеров задерживать не будут: можно стрелять на месте

Ранее в городе задержали несколько человек.

В Житомире правоохранители больше не будут задерживать мародеров.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, в мародеров будут стрелять на месте преступления..

"Я всех предупреждаю: полиция, Нацгвардия, терроборона получили приказ не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в нашем городе не будет", – заявил он.

По его словам, в одном из районов города задержали несколько человек, пытавшихся залезть в магазин.