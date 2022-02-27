Євросоюз постачатиме бойові літаки Україні

Українську армію забезпечуватимуть летальною зброєю.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України.

Про це він повідомив 27 лютого під час пресконференції.

Україні буде виділено 50 млн. євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби. Також погоджено забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн. євро.

"Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки", - додав голова дипломатії ЄС.