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Євросоюз постачатиме бойові літаки Україні

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Євросоюз постачатиме бойові літаки Україні

Associated Press

Українську армію забезпечуватимуть летальною зброєю.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України. 

Про це він повідомив 27 лютого під час пресконференції.

Україні буде виділено 50 млн. євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби. Також погоджено забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн. євро.

"Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки", - додав голова дипломатії ЄС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

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