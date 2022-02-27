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Евросоюз будет поставлять боевые самолеты Украине

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Евросоюз будет поставлять боевые самолеты Украине

Associated Press

Украинскую армию будут снабжать летальным оружием.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украины.

Об этом он сообщил 27 февраля на пресс-конференции.

Украине будут выделены 50 млн. евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства. Также согласовано обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн. евро.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", — добавил глава дипломатии ЕС.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

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