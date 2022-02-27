Евросоюз будет поставлять боевые самолеты Украине

Украинскую армию будут снабжать летальным оружием.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украины.

Об этом он сообщил 27 февраля на пресс-конференции.

Украине будут выделены 50 млн. евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства. Также согласовано обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн. евро.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", — добавил глава дипломатии ЕС.