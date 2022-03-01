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Apple, Nike, BMW та інші припинили продаж товарів у Росії

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Apple, Nike, BMW та інші припинили продаж товарів у Росії

Associated Press

Зокрема, в BMW заявили, що засуджують агресію РФ проти України і з великою тривогою стежать за розвитком подій.

Американські гіганти роздрібної торгівлі Nike та Apple припинили продажі у своїх російських інтернет-магазинах.

Зокрема в офіційному онлайн-магазині Apple в Росії на всіх товарах у графі "доставка" вказано "нині недоступно".

Компанія BMW більше не виготовлятиме та не постачатиме автомобілі до Росії. Компанія збирала автомобілі на потужностях "Автотора" і вже зупинила виробництво.

"Ми засуджуємо агресію проти України і з великою тривогою стежимо за розвитком подій", ­– заявив представник BMW.

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Маркетплейси одягу Yoox та Net-a-Porter призупинили доставку товарів до Росії.

Водночас Exxon Mobil звільняє співробітників-громадян США із Росії. До звільнених входять співробітники великого підприємства з видобутку нафти та газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії. Зауважимо, що в 2021 році Exxon найняв більше 1000 людей по всій Росії з офісами у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Південно-Сахалінську.

Також виробник міжнародних рейтингів юридичної галузі Chambers & Partners призупинив оцінки російських юрфірм. Окрім того, від оцінки російських юристів відмовився The Legal 500.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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