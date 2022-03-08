У Харкові не лишилось живого місця: місцеві вимагають "закрити небо"

Були вбиті працівники екопарку.

Російські окупанти не перестають підступно бомбити Харківщину. Обстрілюють градами та ракетами житлові будинки, школи, а на Ізюмщині вщент знищили лікарню. Місцева влада просить про «зелені коридори», а люди тим часом виходять на мітинги аби зібрати підписи за закрите небо.

Про це йдеться в ТСН.

Російські війська держать місто Ізюм в облозі, обстрілюють з неба і не дають доставляти гуманітарні вантажі. Місцева влада благає про «зелений коридор».

Ситуація в Харківській області: російські окупанти знищили лікарню в Ізюмі

У спальних районах Харкова немає жодних військових об’єктів, втім рашисти рясно окропили цей район градами. Через обстріли лише в одному будинку погоріли майже 3 десятки квартир. Є потерпілі. За 13 днів російського божевілля у Харкові не лишилось живого місця. Зруйновані садочки, школи, лікарні, будівлі обласної адміністрації, міської ради, прокуратури та нацполіції.

Під обстріли вкотре потрапив і Харківський екопарк. Цього разу загинули не лише тварини, а й працівники звіринця. «Загинули двоє людей, які приїхали на територію екопарку, щоб один раз на три дні погодувати тварин. Були розстріляні», - кажуть робітники.

Російським окупантам тільки й лишається, що нищити міста Харківщини з неба, бо на землі наші військові гідно тримають оборону. Сьогодні у кількох містах області пройшли мітинги за закрите небо над Україною.