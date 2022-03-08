Російські загарбники завдали авіаударів по селищу на Харківщині

Один будинок зруйновано повністю.

Російські загарбники, яких Путін відправив воювати проти України, завдали авіаударів по селищу Донець, що на Харківщині.

Про це розповів голова Слобожанської ОТГ Дмитро Діхтяр у коментарі для "Суспільне. Харків".

У повідомленні йдеться, що бомбардування відбулося менш ніж годину тому.

"Було приблизно 6 прильотів і всі на території населеного пункту. Один будинок зруйновано повністю, це двоповерховий приватний будинок. Судячи з усього, попадання було практично під дім, і він склався сам на себе. Одну людину дістали, вона жива. За свідченнями місцевих жителів, під завалами можуть перебувати ще троє людей й серед них дитина. Ми їх шукаємо, разом із рятувальниками, але звуків нема і зараз чекаємо на техніку, розбирати ці завали вручну неможливо", – повідомив Діхтяр.

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