Після закінчення війни російські окупанти відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру України - МВС

В МВС наголосили, що Україна буде використовувати усі можливості, які дає Женевська конвенція щодо військовополонених.

Російські полонені, які руйнують інфраструктуру України, будуть самі ж її і відновлювати. Також вони можуть бути залучені і до розмінування території.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню та наносить ракетно-бомбові удари по помешканнях цивільних осіб, і я вже не говорю про поводження із нашими військовослужбовцями", - зазначив Єнін.

Перший заступник голови МВС підкреслив, що працездатні військовополонені із числа рядового складу, крім робіт з обладнання та утримання місць їхнього розташування, можуть у примусовому порядку залучатись до виконання робіт невійськового характеру, які не пов’язані із ризиком для їхнього життя і здоров’я, з урахуванням віку, статі та фізичних якостей. А також залучатися до небезпечних видів робіт у тому числі до розмінування.

"Всі ці люди будуть працювати згодом на відновлення економіки України", - сказав Єнін.