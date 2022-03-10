Среди оккупантов увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства: как начались сутки на фронтах

Среди оккупантов увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства: как начались сутки на фронтах

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян.

Оккупанты снизили темпы наступления, личный состав врага деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

О начале пятнадцатых суток войны с Россией говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 10 марта.

Украинцы сдерживают наступление врага по всему периметру

Украинские защитники продолжают удерживать наступление россиян в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Военные ВСУ и других подразделений защищают Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона Мариуполя.

Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Беларусью.

На Сиверщине украинские защитники удерживают оборону Чернигова.

Киев

Украинские военные принимают все возможные меры, чтобы сдержать продвижение врага в Киев. Защитники столицы находятся в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносят огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживают определенные оборонительные рубежи.

Юг

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

Воздух

Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения российских захватчиков, совершают противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета россиян.

Напомним, что Канада отправляет в Украину оружие и другую военную помощь.

Читайте также: