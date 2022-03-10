В Сумской области 10 марта запланировано три "зеленых коридора"

Места собрания объявят утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.
Предварительно известно, что на 10 марта в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".
Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Места собрания объявят утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.
Три "коридора" — из Сум, Тростянца и Краснополья:
- Сумы-Полтава : Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава;
- Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава;
- Краснополье-Полтава : Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Вся информация о местах сбора и точном времени отправки будет сообщена позже.
Живицкий отметил, что украинская сторона подавала и другие населенные пункты области, но их пока не подтверждают.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что эвакуация продлится, 10 марта готовится 6 гумкоридоров.
Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуацию людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.
Читайте также: