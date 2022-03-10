В Сумской области 10 марта запланировано три "зеленых коридора"

В Сумской области 10 марта запланировано три "зеленых коридора"

Места собрания объявят утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.

Предварительно известно, что на 10 марта в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Места собрания объявят утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.

Три "коридора" — из Сум, Тростянца и Краснополья:

Сумы-Полтава : Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава;

: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава; Тростянец-Полтава : Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава;

: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава; Краснополье-Полтава : Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Вся информация о местах сбора и точном времени отправки будет сообщена позже.

Живицкий отметил, что украинская сторона подавала и другие населенные пункты области, но их пока не подтверждают.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что эвакуация продлится, 10 марта готовится 6 гумкоридоров.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуацию людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.

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