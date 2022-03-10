В Польше приняли спецзакон о поддержке беженцев из Украины: детали

В Польше приняли спецзакон о поддержке беженцев из Украины: детали

Закон урегулирует вопросы легальности пребывания украинских беженцев в Польше, а также оказания им всесторонней поддержки.

Нижняя палата польского парламента приняла закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в Польшу в связи с развязанной Россией войной против Украины.

За принятие документа проголосовали 439 депутатов Сейма, 12 были против, трое воздержались, пишет Укринформ.

Закон урегулирует вопросы легальности пребывания украинских беженцев в Польше, а также оказания им всесторонней поддержки.

Спецзакон предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL), их пребывание в Польше будет признаваться легальным в течение 18 месяцев. Они смогут легально трудоустроиться, получат доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут учиться в школах и университетах.

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Благодаря новому закону лица и организации, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться максимально в течение 60 дней. Польское государство также выплатит единовременную помощь беженцам из Украины из расчета 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

В государственном банке BGK будет создан спецфонд, из которого будет финансироваться помощь для Украины. Кроме того, в бюджете РП будет создан целевой резерв.

В то же время, спецзакон усиливает уголовную ответственность за торговлю людьми и сутенерство, совершенные во время войны в Украине.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля в страну прибыло уже около 1,4 млн беженцев из Украины.