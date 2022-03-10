Северная Корея пытается следить за армией США и их "васалов"

Северная Корея пытается следить за армией США и их "васалов"

С этой целью космическое агентство КНДР делает попытки вывести на орбиту Земли спутник-шпион.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство страны и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их "васальных сил".

Об этом сообщило в четверг, 10 марта, агентство Yonhap со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

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Коммунистический лидер КНДР выразил большое удовлетворение тем, что в ходе недавних испытаний был подтвержден метод аэрокосмической съемки, эксплуатационные характеристики фотографического оборудования высокого разрешения и надежность системы передачи изображения.

Очевидно, под этими испытаниями имеется в виду запуск 5 марта баллистической ракеты средней дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Ракета поднялась на высоту 560 км.

Ким Чен Ин отметил, что целью разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника является "предоставление вооруженным силам КНДР в режиме реального времени информации о военных действиях против него захватнических войск американского империализма и его вассальных сил в Южной Корее, Японии и Тихом океане".

Напомним, в январе этого года Корейская Народно-демократическая Республика семь раз запускала неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

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