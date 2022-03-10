В пунктах для беженцев в столице полно старших людей, некоторым ищут родственников

В приюте готовы встречать еще большее количество людей.

Из разрушенных домов – в пункты для беженцев. Киев продолжает принимать людей из окрестных городов-агломератов. Их обеспечивают одеждой, продуктами, лекарствами, и самое главное – безопасностью. Те, у кого куда податься, переезжают к родственникам или друзьям, а вот тем, кому некуда пойти, организуют дополнительный транспорт, дальше на запад.

Об этом говорится в ТСН.

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Ворота детсада не успевают закрываться. Местные чуть ли не ежеминутно приносят теплые вещи. Здесь оборудовали пункт приёма беженцев. За 4 дня работы – накопился целый склад вещей. «Нет больших размеров, люди несут, как правило, небольшие, не хватает больших брюк, обуви мужской – 41-43 размер не хватает», – говорят волонтеры.

Эвакуация была внезапной, поэтому чемоданы даже не брали. «Я схватила сумочку, сумку, которую я готовила для эвакуации, я уже не успела захватить, поэтому приехала с сумочной и с 5 гривнами», – рассказывает беженка.

Документы, лекарства, наличные деньги и конечно те, кого приручили. Люди до последнего надеялись, что уезжать не придется. Здесь никто не стесняется плакать. Оля рассказывает о собственном и родительском доме, оба — оккупированные.

Виктор и Татьяна, если бы не война, через несколько дней должны праздновать в Ирпене золотую дату. Супруги до последнего оставались в своей квартире. Даже в подвал не спускались. Вышли в город только для эвакуации и не поверили своим глазам. «Труппы лежат прямо возле супермаркета, машины стоят заброшены, из машин трупы валяются, страшно, очень страшно, очень», – говорят они.

Ситуация в Киеве: город принимает беженцев из окрестностей

Сейчас в садике полсотни постояльцев. Трое из них, лежачие, и нуждаются в постоянном уходе.

Молодежь, которую эвакуируют почти сразу самостоятельно, находит убежище у родственников или друзей, поэтому здесь все — пожилого возраста. «Мы ищем близких, если есть у них телефоны, то мы звоним, и очень много людей подходят спрашивают, 5 человек уже нашли таким образом, что подошли и спрашивали», — говорят волонтеры.

А одна женщина несколько дней не может быть идентифицирована и найдена родственниками. Называет себя Еленой Волошиной, говорит, что у него есть дочь.

Детсадик — своего рода перевалочный пункт, поскольку беженцев, которым некуда идти, будут эвакуировать дальше, на запад. Но вынужденные беженцы не хотят привыкать к этому новому статусу. Убеждены – он временный.

«Эти события, такие болезненные для страны, делают нас немного другими. Мы становимся нацией, это чувствуется», – говорят беженцы.

И верят, что совсем скоро, смогут вернуться в свои родные города, над которыми будет развеваться сине-желтое знамя.

ТСН.ua

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