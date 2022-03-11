"Історична ніч у Версалі", - президент Литви про офіційний початок процесу євроінтеграції України

Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заявки на членство від України, Грузії та Молдови.

Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес, адже "так" їй сказали всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу під час засідання Ради ЄС. Наступне слово - за Єврокомісією.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її вітають в ЄС", - написав у твіттері президент Литви Гітанас Науседа.

Зазначимол, що засідання Ради Євросоюзу розпочалося пізно ввечері 10 березня і тривало до пізньої ночі. Після того була опублікована офіційна заява, в якій зазначалося, що Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЕС.

Ще однією головною темою під час засідання Ради ЄС було обговорення війни Росії проти України.

У Європарламенті схвалили заявку України на вступ до ЄС

Читайте також: