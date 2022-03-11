Бот для допомоги дітям у воєнний час: як користуватися

Бот для допомоги дітям у воєнний час: як користуватися

Використовуйте Telegram-бот "Дитина не сама", якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про те, що ЮНІСЕФ, Офіс Президента України та Мінсоцполітики створили бот для допомоги дітям у воєнний час

Використовуйте Telegram-бот «Дитина не сама», якщо

бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї;

ваша дитина загубилася;

знайшли дитину без супроводу дорослих;

вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей;

ви маєте інші питання стосовно дітей та є можливість звернутись на гарячу лінію.

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Нагадаємо, що 10 березня до Польщі евакуювали ще 3 групи дітей з Київської, Запорізької та Кіровоградської областей. Загалом 234 дитини з вразливих груп

За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого понад мільйон дітей були вимушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн.

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