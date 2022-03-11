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Бот для допомоги дітям у воєнний час: як користуватися

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Бот для допомоги дітям у воєнний час: як користуватися

Pexels

Використовуйте Telegram-бот "Дитина не сама", якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про те, що ЮНІСЕФ, Офіс Президента України та Мінсоцполітики створили бот для допомоги дітям у воєнний час   

Використовуйте Telegram-бот «Дитина не сама», якщо

  • бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї;
  • ваша дитина загубилася;
  • знайшли дитину без супроводу дорослих;
  • вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей;
  • ви маєте інші питання стосовно дітей та є можливість звернутись на гарячу лінію. 

Нагадаємо, що 10 березня до Польщі евакуювали ще 3 групи дітей з Київської, Запорізької та Кіровоградської областей. Загалом 234 дитини з вразливих груп 

За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого понад мільйон дітей були вимушені залишити  Україну і вирушити до сусідніх країн.

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