Бот для допомоги дітям у воєнний час: як користуватися

Використовуйте Telegram-бот "Дитина не сама", якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про те, що ЮНІСЕФ, Офіс Президента України та Мінсоцполітики створили бот для допомоги дітям у воєнний час
Використовуйте Telegram-бот «Дитина не сама», якщо
- бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї;
- ваша дитина загубилася;
- знайшли дитину без супроводу дорослих;
- вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей;
- ви маєте інші питання стосовно дітей та є можливість звернутись на гарячу лінію.
Нагадаємо, що 10 березня до Польщі евакуювали ще 3 групи дітей з Київської, Запорізької та Кіровоградської областей. Загалом 234 дитини з вразливих груп
За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого понад мільйон дітей були вимушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн.
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