Бот для помощи детям в военное время: как пользоваться

Бот для помощи детям в военное время: как пользоваться

Используйте Telegram-бот "Ребенок не один", если хотите временно приютить ребенка в своей семье.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, что ЮНИСЕФ, Офис Президента Украины и Минсоцполитики создали бот для помощи детям в военное время.

Используйте Telegram-бот «Ребенок не один», если

хотите временно приютить ребенка в своей семье;

ваш ребенок потерялся;

обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;

вам известны международные организации, готовые приютить украинских детей;

у вас есть другие вопросы относительно детей и есть возможность обратиться на горячую линию.

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Напомним, что 10 марта в Польшу эвакуировали еще 3 группы детей из Киевской, Запорожской и Кировоградской областей. В общей сложности 234 ребенка из уязвимых групп

По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны.

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