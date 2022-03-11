Бот для помощи детям в военное время: как пользоваться

Используйте Telegram-бот "Ребенок не один", если хотите временно приютить ребенка в своей семье.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, что ЮНИСЕФ, Офис Президента Украины и Минсоцполитики создали бот для помощи детям в военное время.
Используйте Telegram-бот «Ребенок не один», если
- хотите временно приютить ребенка в своей семье;
- ваш ребенок потерялся;
- обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
- вам известны международные организации, готовые приютить украинских детей;
- у вас есть другие вопросы относительно детей и есть возможность обратиться на горячую линию.
Напомним, что 10 марта в Польшу эвакуировали еще 3 группы детей из Киевской, Запорожской и Кировоградской областей. В общей сложности 234 ребенка из уязвимых групп
По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны.
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