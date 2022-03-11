Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Бот для помощи детям в военное время: как пользоваться

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бот для помощи детям в военное время: как пользоваться

Pexels

Используйте Telegram-бот "Ребенок не один", если хотите временно приютить ребенка в своей семье.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, что ЮНИСЕФ, Офис Президента Украины и Минсоцполитики создали бот для помощи детям в военное время.

Используйте Telegram-бот «Ребенок не один», если

  • хотите временно приютить ребенка в своей семье;
  • ваш ребенок потерялся;
  • обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
  • вам известны международные организации, готовые приютить украинских детей;
  • у вас есть другие вопросы относительно детей и есть возможность обратиться на горячую линию.

Напомним, что 10 марта в Польшу эвакуировали еще 3 группы детей из Киевской, Запорожской и Кировоградской областей. В общей сложности 234 ребенка из уязвимых групп

По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны.

Важно:

Как успокоить себя и ребенка в условиях войны

Как успокоить себя и ребенка в условиях войны
Следующая публикация