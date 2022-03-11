Куліба поспілкувався з Дудою: про що говорили

У Варшаві Кулебу прийняв президент Польщі Анджей Дуда.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Польщі Анджей Дуда обговорили захист України та просування її членства у Європейському Союзі.
Про це український дипломат написав у сервісі мікроблогів Twitter.
Повертаючись до України з Турції та у розвиток діалогу лідерів, у Варшаві мене ухвалив Президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 10 березня 2022
«Повертаючись до України з Туреччини та у розвиток діалогу українських та польських лідерів, у Варшаві мене прийняв Президент Анджей Дуда. Я висловив подяку за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та поступ членства в ЄС», – повідомив глава МЗС України у своєму Twitter.
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