Кулеба пообщался с Дудой: о чем говорили

В Варшаве Кулебу принял президент Польши Анджей Дуда.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Польши Анджей Дуда обсудили защиту Украины и продвижение ее членства в Европейском Союзе.
Об этом украинский дипломат написал в сервисе микроблогов Twitter.
Повертаючись до України з Туреччини та в розвиток діалогу лідерів, у Варшаві мене прийняв Президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022
«Возвращаясь в Украину из Турции и в развитие диалога украинских и польских лидеров, в Варшаве меня принял Президент Анджей Дуда. Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине. Предметно обсудили защиту Украины и продвижение членства в ЕС», – сообщил глава МИД Украины в своем Twitter.
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