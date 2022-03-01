Канада отказывается от российской нефти: заявление Трюдо

Сверхдоходы от продажи нефти позволяют президенту РФ Путину продолжать войну в Украине.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о запрете импорта российской нефти из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, передает Reuters.
"Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России — отрасли, которая принесла большую прибыль президенту Путину и его олигархам", — заявил Трюдо.
По данным Статистического управления Канады, в 2021 году эта страна импортировала российские энергопродукты на сумму $228 миллионов.
"Хотя Канада импортировала в последние годы очень незначительные объемы [сырой нефти], эта мера посылает мощный сигнал", — отметил канадский премьер.
В настоящее время запрет касается только импорта сырой нефти, но в дальнейшем правительство Канады намерено отказаться от российских нефтепродуктов в целом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно лишить возможности свободно входить в морские порты и получать сверхприбыли от торговли энергоресурсами. "Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей", — подчеркнул глава украинского государства.
Читайте также: