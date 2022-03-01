Канада отказывается от российской нефти: заявление Трюдо

Сверхдоходы от продажи нефти позволяют президенту РФ Путину продолжать войну в Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о запрете импорта российской нефти из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, передает Reuters.

"Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России — отрасли, которая принесла большую прибыль президенту Путину и его олигархам", — заявил Трюдо.

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году эта страна импортировала российские энергопродукты на сумму $228 миллионов.

"Хотя Канада импортировала в последние годы очень незначительные объемы [сырой нефти], эта мера посылает мощный сигнал", — отметил канадский премьер.

В настоящее время запрет касается только импорта сырой нефти, но в дальнейшем правительство Канады намерено отказаться от российских нефтепродуктов в целом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно лишить возможности свободно входить в морские порты и получать сверхприбыли от торговли энергоресурсами. "Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей", — подчеркнул глава украинского государства.

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