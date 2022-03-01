Канада відмовляється від російської нафти: заява Трюдо

Надприбутки від продажу нафти дозволяють президенту РФ Путіна продовжувати війну в Україні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про заборону імпорту російської нафти через розв’язану Російською Федерацією війну проти України.

Таку заяву він зробив під час пресконференції у понеділок, 28 лютого, передає Reuters.

“Ми оголошуємо про свій намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії – галузі, яка принесла великий прибуток президенту Путіну та його олігархам", – заявив Трюдо.

За даними Статистичного управління Канади, у 2021 році ця країна імпортувала російських енергопродуктів на суму $228 мільйонів.

"Хоча Канада імпортувала в останні роки дуже незначні обсяги [сирої нафти], цей захід посилає потужний сигнал", - зауважив канадський прем'єр.

Наразі заборона стосується тільки імпорту сирої нафти, але надалі уряд Канади має намір відмовитися від російських нафтопродуктів загалом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію потрібно позбавити можливості вільно входити до морських портів та отримувати надприбутки від торгівлі енергоресурсами. “Купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей", - наголосив глава української держави.

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