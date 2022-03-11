Новими союзниками США стали дві багаті нафту та газ держави

Статусу основних союзників поза НАТО набули Колумбія та Катар.

У четвер,10 березня, президент США Джо Байден надав статус основних союзників поза НАТО двом державам — Колумбії та Катару. Обидві країни є багатими на енергоносії.

Про отримання нового статусу від США повідомив у своєму Twitter президент Колумбії Іван Дуке Маркес, який цього дня мав зустріч у Білому домі із президентом Джо Байденом.

Він зауважив, що цей статус включає більші можливості у співпраці із США в комерційних та інвестиційних питаннях, а також в питаннях безпеки. “Це дуже важливо, зважаючи на те, що такий статус мають дуже мало країн у світі”, - відзначив президент Колумбії.

Під час зустріч із новим союзником Байден висловив своє задоволення позицією Колумбії щодо агресії Росії проти України.

Іван Дуке своєю чергою відзначив, що сусідня Венесуела, яка надає підтримку колумбійським терористам, може також співпрацювати із російськими найманцями.

“Знаючи, що Мадуро захищає колумбійських терористів, ми дипломатично висловили занепокоєння щодо російської військової присутності у Венесуелі. Це питання ми продовжуватимемо перевіряти”, - написав колумбійський президент у своєму Twitter.

Колумбійський лідер також висловив готовність збільшити експорт нафти в США, запевнивши, що його країна має більший потенціал у постачанні вуглеводнів, ніж Венесуела. За його словами, тепер у Колумбії виробляється понад 890 тисяч барелів нафти на день, а найближчим часом цей показник може сягнути 1 млн.

У цей же день Сполучені Штати офіційно визнали Катар головним союзником поза НАТО, що надає цій країні Перської затоки особливі економічні та військові привілеї у відносинах зі США.

Президент США Джо Байден оприлюднив з приводу цього президентську декларацію, якою підтвердив обіцянку еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані, яку він дав у Білому домі наприкінці січня цього року.

Катар став третьою країною в регіоні Перської затоки після Кувейту та Бахрейну в статусі головного союзника США поза НАТО.

Ця декларація з’явилася на тлі глобального занепокоєння з приводу поставок енергоносіїв і зростання цін на паливо, спричинених вторгненням Росії в Україну та забороною на експорт російської нафти та газу до США.

Катар є одним з найбільших виробників скрапленого природного газу (СПГ).

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу.

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