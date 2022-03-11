Графік руху евакуаційних потягів на 12 березня

Графік руху евакуаційних потягів на 12 березня

Усі поїзди є безкоштовними.

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 12 березня: всі евакуаційні рейси зі сходу є безкоштовними.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Графік руху на 12 березня:

Рейси по ст. Київ 1:00 - ІС+ Дарниця - Харків 1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас. 1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас. 2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас. 3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук 4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд 5:40 - №114/113 Львів - Лиман 5:40 - №142/141 Львів - Лиман 07:00 - ІС+ Дарниця - Дніпро 07:00 - ІС+ Дарниця - Львів 07:00 - ІС+ Дарниця - Харків 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ 13:09 - №114/113 Лиман - Львів 13:09 - №142/141 Лиман - Львів 14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ 14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський 14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський 15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів 17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино 17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький 17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук 18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород 19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ 19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава 19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів 20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець 20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта 20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп 21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1 21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород 21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна 21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель 21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний 21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта 21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці 21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів 21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород 22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці 22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород 22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів 22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман 23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький.

Рейси по ст. Одеса 14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів 18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль 19:20 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ 20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці 21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів 22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас 22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава: 5:53 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна, 6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ, 6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас., 6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас., 7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас. 8:33 - №44593 Івано-Франківськ - Краматорськ 15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці 17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів 17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород 23:20 - №44593 Краматорськ - Івано-Франківськ 23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький.

Рейси по ст. Харків: 3:46 - №114/113 Лиман - Львів 3:46 - №142/141 Лиман - Львів 5:40 - №114/113 Львів - Лиман 12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород 14:00 - ІС+ Харків – Львів 15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів 15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород 19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро 20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ 21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна 22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна.

Рейси по ст. Вінниця: 0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна 2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький 3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас 4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький 17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський 19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман 23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець 4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1 5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1 5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1 6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас. 9:12 - № 5/6 Рахів - Запоріжжя-1 14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець 16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів 17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів 17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель 23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас.

Рейси по ст. Запоріжжя: 12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів 14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів 16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів 16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель 21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас.

Краматорськ: 69.8K 20:39 Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 1:00

Харків: Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро: П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг: Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00 Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса: Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир: Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00