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Herbalife прекращает работу в России

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Herbalife прекращает работу в России

Любую прибыль из России компания направит на помощь Украине.

Американская компания специализированного питания Herbalife заявила о выходе из российского рынка из-за вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении компании.

Herbalife приостановит сделки в 62 центрах продаж, а также прекратит поставки продукции в Россию.

Любую прибыль из России компания направит на помощь Украине.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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