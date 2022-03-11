Herbalife припиняє роботу в Росії

Будь-який прибуток з Росії компанія направить на допомогу Україні.

Американська компанія спеціалізованого харчування Herbalife заявила про вихід з російського ринку через вторгнення до України.

Про це йдеться в заяві в компанії.

Herbalife призупинить операції в 62 центрах продажу, а також припинить поставки продукції в Росію.

Будь-який прибуток з Росії компанія направить для допомоги України.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

Читайте також: