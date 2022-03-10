Передумали: Uniqlo зупиняє продаж одягу в Росії

Працювати в Росії відмовились понад 150 компаній.
Відомий японський бренд повсякденного одягу Uniqlo зупиняє продаж товарів в Росії.
Про це йдеться в заяві компанії.
Раніше представник компанії заявляв, що "одяг є основною людською потребою", тому компанія не покине російський ринок.
Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.
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