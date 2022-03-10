Кулеба про війну з РФ: "Ми шукаємо дипломатичні рішення, а поки їх немає - будемо захищати нашу землю"

Кулеба про війну з РФ: "Ми шукаємо дипломатичні рішення, а поки їх немає - будемо захищати нашу землю"

Війна проти російських окупантів в Україні триває вже 15-й день.

Україна готова до дипломатії та шукає дипломатичних рішень у війні з російським агресором.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі голів МЗС Росії, України, Туреччини у Анталії.

"Україна не здалася, не здається і не не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, а поки їх немає - ми будемо самовіддано, жертвуючи собою захищати нашу землю, наших людей від російської агресії", - зазначив він.

Нагадаємо, що 10 березня у Туреччині відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своїм колегою із РФ Сергієм Лавровим. ТСН.ua зібрав позиції, з якими очільники МЗС приїхали на переговори, та чого очікувати від зустрічі.

ТСН.ua