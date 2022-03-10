Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Передумали: Uniqlo останавливает продажу одежды в России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Передумали: Uniqlo останавливает продажу одежды в России

Магазин Uniqlo в России/instagram.com/uniqlo

Работать в России отказались более 150 компаний.

Известный японский бренд повседневной одежды Uniqlo останавливает продажу товаров в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее представитель компании заявлял, что "одежда является основной человеческой потребностью", поэтому компания не покинет российский рынок.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

Заявление Uniqlo / ©
Заявление Uniqlo

Читайте также:

Следующая публикация