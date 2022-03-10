Передумали: Uniqlo останавливает продажу одежды в России

Работать в России отказались более 150 компаний.

Известный японский бренд повседневной одежды Uniqlo останавливает продажу товаров в России.

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Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее представитель компании заявлял, что "одежда является основной человеческой потребностью", поэтому компания не покинет российский рынок.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

Заявление Uniqlo

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