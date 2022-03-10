Кулеба рассказал о целях, с которыми приехал на переговоры с Лавровым

Кулеба рассказал о целях, с которыми приехал на переговоры с Лавровым

В частности, министр хотел договориться как минимум о 24-часовом перемирии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что приехал на встречу с Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу с двумя задачами.

Об этом он сообщил во время брифинга после состоявшейся 10 марта встречи глав МИД России, Украины, Турции.

"Первая — это организовать гуманитарный коридор "с" и "до" Мариуполя. Это наиболее сейчас трудный город с точки зрения гуманитарного положения. Вторая — это договориться о по крайней мере 24-часовом перемирии для решения всех насущных нужд людей, захваченных войной", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Следует отметить, что встреча трех министров иностранных дел проходила по инициативе турецкой стороны. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу накануне выразил надежду на вклад будущих переговоров в мир и стабильность в Украине.