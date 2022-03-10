Працювати в Росії відмовилися вже понад 150 компаній.

Соціальна мережа ASKfm йде з Росії та Білорусі через агресію проти України. Жителі цих країн не зможуть купувати внутрішню валюту і більше не зможуть підписатися.

Про це 10 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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ASKfm - це соціальна мережа, де ви можете відкрито чи анонімно запитати будь-яку людину про те, що вас дуже цікавить.

"24 лютого Росія та Білорусь розпочали повномасштабну війну проти України, суверенної європейської демократії, де проживає 40 мільйонів людей. ASKfm засуджує цей безжальний акт війни і закликає світ зробити те ж саме", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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