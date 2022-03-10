Работать в России отказались уже более 150 компаний.

Социальная сеть ASKfm уходит из России и Беларуси из-за агрессии против Украины. Жители этих стран не смогут покупать внутреннюю валюту и больше не смогут подписаться.

Об этом 10 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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ASKfm – это социальная сеть, где вы можете открыто или анонимно спросить любого человека о том, что вас очень интересует.

"24 февраля Россия и Беларусь начали полномасштабную войну против Украины, суверенной европейской демократии, где проживает 40 миллионов человек. ASKfm осуждает этот безжалостный акт войны и призывает мир сделать то же самое", — говорится в сообщении компании.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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