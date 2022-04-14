Як війна вдарила по економіці України: в НБУ розповіли

Як війна вдарила по економіці України: в НБУ розповіли

Ціни на продукти повзуть догори.

За підсумками березня інфляція в Україні зросла до 13,7% у річному вираженні, а загалом може перевищити 20% на кінець року.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Здорожчання товарів та послуг буде зумовлено, зокрема, порушенням виробничих процесів, логістичними проблемами через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію окремими регіонами.

“На зростання інфляції також вплинуть ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, що відбулася напередодні війни та висока вартість енергоносіїв у світі, що чинитиме тиск на вартість палива, товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості”, - йдеться у повідомленні регулятора.

За даними НБУ, експорт товарів у березні 2022 року стрімко скоротився через порушення логістики та руйнування виробничих потужностей. Імпорт товарів минулого місяця також значно знизився внаслідок зменшення внутрішнього попиту, складнощів з логістикою, а також обмеження імпорту критичними статтями.

Нагадаємо, інфляція в березні порівняно з лютневою становила 4,5%, у річному вимірі за підсумками березня ціни зросли до 13,7%. На споживчому ринку найбільше здорожчали фрукти та овочі.

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