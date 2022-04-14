Как война ударила по экономике Украины: в НБУ рассказали

Как война ударила по экономике Украины: в НБУ рассказали

Цены на продукты ползут вверх.

По итогам марта инфляция в Украине выросла до 13,7% в годовом выражении, а в целом может превысить 20% к концу года.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

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Удорожание товаров и услуг будет обусловлено, в частности, нарушением производственных процессов, логистическими проблемами из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенного предложения отдельными регионами.

"На рост инфляции также повлияют эффекты переноса девальвации обменного курса гривни, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива, товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости", — говорится в сообщении регулятора.

По данным НБУ, экспорт товаров в марте 2022 года стремительно сократился из-за нарушений логистики и разрушения производственных мощностей. Импорт товаров в прошлом месяце также значительно снизился в результате уменьшения внутреннего спроса, сложностей с логистикой, а также ограничения импорта критическими статьями.

Напомним, инфляция в марте по сравнению с февральской составила 4,5%, в годовом исчислении по итогам марта цены выросли до 13,7%. На потребительском рынке больше всего подорожали фрукты и овощи.

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