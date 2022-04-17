В новом пакете санкций Россия может получить нефтяное эмбарго — Ермак

Ограничения могут затронуть и банковский сектор.
В шестом пакете санкций против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Как стало известно, ЕС рассматривает механизм включение нефти в следующий пакет санкций против РФ. Кроме того, ограничения могут коснуться и банковского сектора — в особенности “Сбербанка” и российской энергетики.
"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ", — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что Подоляк призвал Европу отправить Россию на финансово-экономическое дно, вслед за крейсером "Москва".
Читайте также:
- Россия не сможет бомбить Украину как Сирию: военный эксперт объяснил причину
- Польша не может предоставить Украине истребители, потому что США не передает ей свои F-16 — военный эксперт
- Российские оккупанты без сожаления равняют Рубежное с землей