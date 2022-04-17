В новом пакете санкций Россия может получить нефтяное эмбарго — Ермак

Ограничения могут затронуть и банковский сектор.

В шестом пакете санкций против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Как стало известно, ЕС рассматривает механизм включение нефти в следующий пакет санкций против РФ. Кроме того, ограничения могут коснуться и банковского сектора — в особенности “Сбербанка” и российской энергетики.

"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что Подоляк призвал Европу отправить Россию на финансово-экономическое дно, вслед за крейсером "Москва".

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