Forbes назвал сумму, которую собрала Джамала в поддержку Украины

Украинская певица Джамала собрала 90 миллионов долларов для Украины.

Артистка, которая недавно вместе с Kalush Orchestra восхитила милозвучным исполнением Stefania, с начала полномасштабной войны выехала за границу с детьми, сразу отправилась в тур по разным странам, где дает интервью, поет на концертах и собирает средства. В частности, исполнительница уже выступала в Турции, Испании, Польше, Грузии, Литве, Германии, Румынии, Великобритании.

По версии издания Forbes, на 13 апреля Джа заняла четвертую строчку в сборе средств, поступивших от целевых фондов и частных лиц в поддержку Украины.

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"В моем случае это заслуга огромного количества людей. Я благодарна всем, кто организует события, собирает и перенаправляет средства, покупает билеты, донатит. Благодарна, что могу делать то, что люблю больше всего в жизни и одновременно помогать Украине. Собранные средства поступают в разные украинские и международные фонды — UNICEF, ARD и др. Организации, в свою очередь, перечисляют их на нужды украинцев, эти люди, компании и организации в списке Forbes — настоящий пример человечности, но за ними стоите вы, миллионы украинцев и граждан мира. Каждый из вас – герой", – прокомментировала певица.

Интересно, что на первом месте оказался Нацбанк Украины, на втором – компания из США, занимающаяся разработкой компьютерных игр Epic Games, на третьем – Фонд "Вернись живым".

Джамала рассказала о благотворительных концертах и поддержке Украины в мире

Напомним, Максим Галкин перечислит украинским беженцам часть денег из своих концертов в Израиле. Летом артист собирается в большой тур по городам Израиля.

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