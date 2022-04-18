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Kalush Orchestra и Джамала восхитили милозвучным исполнением Stefania — видео

Kalush Orchestra и Джамала восхитили милозвучным исполнением Stefania — видео

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Kalush Orchestra и Джамала восхитили милозвучным исполнением Stefania — видео

Kalush Orchestra и Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Артистка призвала поддержать группу.

Представители Украины на конкурсе "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra и победительница конкурса в 2016 году Джамала приятно удивили юзеров.

Так, знаменитости встретились и вместе спели песню коллектива Stefania. Соответствующим роликом Джа поделилась на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

"Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Official, верю, скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас — великое дело", – подписала видео знаменитость.

Также артистка пошутила в комментариях: "Только поняла, что в конце припева мы показываем, с какой стороны готовилось нападение на Беларусь".

Со своей стороны, фолловеры восхитились милозвучным исполнением.

  • Ай, хорошо как
  • Невероятно! Вам обязательно нужно вместе записать песню, это будет хитяра
  • Очуметь! Круто
  • Вы крутые!!! Никто не споет во всем мире так как украинцы!!!

Напомним, известные украинские артисты Александр Пономарев, Тарас Тополя, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Михаил Хома и Петр Черный выпустили мощную забавную песню. Звезды вместе решили поднять боевой дух украинцев и записали трек "Україна переможе".

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