Kalush Orchestra и Джамала восхитили милозвучным исполнением Stefania — видео

Артистка призвала поддержать группу.

Представители Украины на конкурсе "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra и победительница конкурса в 2016 году Джамала приятно удивили юзеров.

Так, знаменитости встретились и вместе спели песню коллектива Stefania. Соответствующим роликом Джа поделилась на своей странице в Instagram.

"Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Official, верю, скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас — великое дело", – подписала видео знаменитость.

Также артистка пошутила в комментариях: "Только поняла, что в конце припева мы показываем, с какой стороны готовилось нападение на Беларусь".

Со своей стороны, фолловеры восхитились милозвучным исполнением.

Ай, хорошо как

Невероятно! Вам обязательно нужно вместе записать песню, это будет хитяра

Очуметь! Круто

Вы крутые!!! Никто не споет во всем мире так как украинцы!!!

Напомним, известные украинские артисты Александр Пономарев, Тарас Тополя, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Михаил Хома и Петр Черный выпустили мощную забавную песню. Звезды вместе решили поднять боевой дух украинцев и записали трек "Україна переможе".

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