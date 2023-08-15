Поединок Маска и Цукерберга снова под угрозой: что произошло

Американский миллиардер Илон Маск и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг собираются устроить настоящий поединок. Однако затея двух оппонентов снова под угрозой срыва.

Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск "несерьезно" относится к идее провести сражение, поэтому он будет искать для себя другого оппонента.

Об этом он написал в своей новой соцсети Threads.

"Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше. Я предложил настоящую встречу. Дэйна Уайт (действующий президент UFC — ред.) предложил сделать это законным соревнованием ради благотворительности. Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе. Если Илон когда-нибудь серьезно отнесется к настоящей дате и официальному событию, он знает, как со мной связаться. В противном случае, пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", – написал Цукерберг.

В свою очередь, Илон Маск отреагировал на этот пост в своей соцсети X (Twitter) и назвал Цукерберга "цыпленком". В то же время, он пишет, что якобы от поединка отступился именно Марк Цукерберг.

"Я буду стучать ему в дверь и требовать драться. Стук, стук... вызов принят... открой дверь", — написал Илон Маск на своей платформе Х.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск и владелец компании Meta Марк Цукерберг наконец-то определились с местом поединка. Это якобы должна быть Италия, Древний Рим. Илон Маск даже сообщил, что договорился с премьер-министром Италии и министром культуры. Это должно было быть благотворительное сражение.

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