Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту: запеклі бої тривають

Минулої доби на фронті зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулося дві ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність.

Нагадаємо, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Зокрема, наші воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, 37 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

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