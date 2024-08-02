Емоційний момент: Байден і Гарріс зустріли звільнених полонених (відео)

Цей обмін став наймасштабнішим з часів холодної війни.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли звільнених полонених. Пол Вілан, Еван Гершкович та Алсу Кумашева вже у США.

Про це повідомляє ABS News.

Коли звільнені в'язні вийшли з літака, президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс привітали їх на об'єднаній авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона.

Нагадаємо, у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом. Під час нього на свободі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

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