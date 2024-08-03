Трамп погодився на дебати з Гарріс

Кандидат на президентське крісло в США республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс, яка висунулася від Демократичної партії. Публічна дискусія між політиками запланована на 4 вересня.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що раніше Трамп відмовлявся він дебатів через неофіційність Харріс як кандидата від демократів. Якщо вони таки стануться, то це будуть другі президентські дебати в цьому виборчому циклі і перші між Трампом і новою кандидаткою від демократів.

"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо (Байден - Ред.), до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Тим часом Камала Харріс заявила минулого місяця, що "готова" після того, як телеканал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня - після того, як 21 липня Байден вибув із перегонів. Втім, тоді Трамп заявляв, що не буде проводити з нею дебати, бо вона не є офіційним кандидатом.

Дебати на Fox News між Трампом і Гарріс відбудуться в присутності аудиторії. Попередні - з чинним президентом Джо Байденом - були у порожньому приміщенні.

Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс офіційно висунулася на пост президента від Демократичної партії на виборах 2024 року. Це сталося після того, як вона заручилася підтримкою більшості делегатів на майбутньому національному з'їзді партії.

Офіційно! Камала Гарріс – кандидатка у президентки від Демократичної партії США.

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