Друге пришестя Трампа: чи зможе ЄС захистити Україну

Брюссель глибоко стурбований тим, що Дональд Трамп може використати другий термін свого президентства, щоб запровадити болючі мита на експорт із ЄС та припинити військову та фінансову підтримку Україні з боку США.

Європейська комісія сформувала спеціальну команду для підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді цього року. ЄС намагається розробити стратегії реагування на ймовірні "різкі повороти" політики Вашингтона щодо вільної торгівлі та підтримки України.

Про це повідомляє Financial Times.

"Вибори у США ще не скоро, тому йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки у будь-якому випадку. Ключові посадові особи обговорюють, на чому нам потрібно зосередитися найбільше", – розповів виданню на умовах анонімності один з європейських посадовців, проінформований про завдання групи.

Ця команда була сформована офісом генерального секретаря комісії Ілзе Юхансон. До неї увійшла обмежена кількість посадовців, які представляють відповідні директорати Єврокомісії з питань торгівлі, конкуренції та іноземних справ.

"Брюссель глибоко стурбований тим, що Трамп використовує другий термін свого перебування при владі, щоб запровадити болючі мита на експорт з ЄС, припинити військову та фінансову підтримку США Україні та чинити тиск на Київ, щоб змусити його погодитись на умови Москви щодо припинення війни", – зазначає видання.

Європейські союзники також не виключають, що Трамп спробує реалізувати свої попередні загрози про вихід США з НАТО або відмову від зобов'язань взаємооборони перед союзниками, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на озброєння та армію.

Ця новостворена група чиновників Єврокомісії почне активну роботу вже наступного місяця. У планах – розширити контакти з урядами ЄС для обміну думками та ідеями щодо оцінки потенційних вразливостей ЄС та способів пом'якшення негативних рішень.

Особлива увага приділяється розробці планів комунікацій на випадок суттєвої зміни політики США щодо Європи, наприклад, у разі потреби збільшення вкладу ЄС в оборону України.

Нагадаємо, генерал Бен Годжес зазначив, що Європа має причини бути вкрай стурбованою ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому, адже 45-й президент Сполучених Штатів не виявляє поваги до міжнародного права та завдає шкоди згуртованості НАТО.

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