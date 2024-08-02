Громадський діяч, засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів, чи збирається мобілізуватися.

Про це Притула сказав в екслюзивному інтервʼю "Укрінформу".

"Чому Сергій Притула не в ЗСУ? Питання, можливо, не до мене. У січні 2024 року я прийшов у ТЦК, пройшов ВЛК, отримав відстрочку, як багатодітний батько. І власне перебуваю в стані очікування й готовності. Якщо зміниться щось у законодавстві, чи якщо держава прийме якісь нові правила і скаже "алга", – то значить "вперед". Станом на сьогодні, я просто пригадую реакцію військових, коли було мобілізовано керівника військового напряму нашого фонду. Відверто, радощів ні в кого з військових це не викликало. Тому що Рома Синіцин реально розбирався у всьому, що відбувається на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Верифікував запити по максимальній актуальності для всіх підрозділів. Коли його мобілізували, ну ок, підрозділ аеророзвідки отримав хорошого юніта. Для сотень великих підрозділів утратилась на певний період часу комунікаційна ланка", – пояснив волонтер.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість вступити до лав ЗСУ добровільно, Притула розповів, що у нього був цей моральний виклик “піти чи не піти” ще у 2022-му році. Тому що, за словами волонтера, зі всієї його родини він був єдиним дорослим, хто безпосередньо не взяв зброю в руки.

"Мій старший брат пішов добровольцем із кордівцями, а два брати мої двоюрідні – офіцери Збройних сил України, хресний син – офіцер Держприкордонслужби. І я такий, у моменті – мені треба. Але якраз військові стали тими людьми, які мене переконали, що не потрібно робити поспішних рішень, потрібно займатися тим, чим ти займався всі ці роки до повномасштабного вторгнення. І зважаючи, ще раз кажу, на результати роботи фонду, мені здається, що принаймні станом на сьогодні говорити про подібні речі передчасно", – каже він.

Притула додав, що нині у фонді працює 114 людей.

"24 людини на сьогодні у військах. На жаль, один наш хлопець загинув, це Павло Петриченко в Донецькій області. 15 квітня 2024 року", – розповів він.

Раніше Сергій Притула показався з двома доньками та розповів, як навчає їх шанувати українських воїнів.

Сергій Притула показав своїх двох підрослих доньок

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