Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Щоб оформити пенсію онлайн, треба активувати "Дія.Підпис" та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Українці можуть оформити пенсію онлайн за допомогою "Дія.Підпису".У Пенсійному фонді Україні детально пояснили, як це зробити.

Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Щоб оформити пенсію онлайн, треба бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку "Дія", активувати "Дія.Підпис" та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Вимоги до копій документів:

скан-копії документів мають бути зроблені з оригіналів документів;

копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Інструкція, як скористатися сервісом через портал електронних послуг ПФУ

У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та оберіть опцію увійти до системи через "Дія.Підпис".

Після цього відкриється нове вікно, в якому натисніть кнопку "Отримати код для входу".

Відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в застосунку "Дія". Для цього увійдіть до застосунку на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з із кодом.

Натисніть кнопку "Підтвердити".

Щоб активувати "Дія.Підпис", пересуньте кнопку активації у крайнє праве положення.

Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть "Далі".

Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання "Дія.Підпису". Якщо використовуєте "Дія.Підпис" вперше, то його необхідно запам’ятати.

Якщо всі кроки були успішні, запит на авторизацію через "Дія.Підпис" для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено, і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.

Вхід до особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ буде виконано автоматично.

Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".

Оберіть вид пенсії (наприклад "Пенсія за вислугу років").

Дайте відповіді на запитання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.

Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку "Сформувати заяву".

Підпишіть заяву за допомогою "Дія.Підпису" та відправте до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Нагадаємо, в Україні провели перерахунок пенсій. Так, за останні три місяці середня пенсія зросла на 73 грн і становить 5 816 грн.

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