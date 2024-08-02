Український метальник молота виборов путівку до фіналу на Олімпіаді-2024

Український легкоатлет Михайло Кохан вийшов до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі в метанні молота.

Для подолання кваліфікації спортсменам потрібно було пройти поріг у 77 метрів або увійти до топ-12.

У своїй другій спробі 23-річний українець виконав кваліфікаційний норматив, показавши результат 77,42 метра.

Фінал чоловічих змагань з метання молота на Олімпіаді-2024 відбудеться в неділю, 4 серпня. Початок – о 21:30 за київським часом.

Олімпіада в Парижі є другою в кар'єрі Кохана. На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Михайло наразі йде третім у світовому рейтингу метальників молота. На чемпіонаті Європи-2024 з легкої атлетики він завоював "бронзу", показавши результат 80,18 метра.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Українець здобув ще одну медаль на Олімпіаді!

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