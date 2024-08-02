Іран проти Ізраїлю: чи буде велика війна на Близькому Сході

У США та ЄС думають, як не допустити війни через вбивство лідера ХАМАСу.

Загострення протистояння між Іраном та Ізраїлем сталося після вбивства лідера ХАМАСу. У США вже роблять тривожні заяви про можливий виток нової війни.

ТСН.ua з'ясував, чи переросте конфлікт між Ізраїлем та Іраном у повномасштабну близькосхідну війну.

Що передувало

27 липня з боку Лівану вдарили по селу Мадждаль-Шамс

"Хезболла" з боку Лівану завдала удару, через який загинули діти на Голанських висотах. Ракети влучили по футбольному полю, де в той час перебували діти — 12 дітей загинули, понад 30 дістали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці "Хезболлу". Угруповання свою провину заперечує.

30 липня Ізраїль атакував Бейрут

Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар "Хезболли", через який загинули діти. Ціллю удару назвали командувача "Хезболли", якого вважають відповідальним за загибель дітей.

А 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію. Це сталося після того, як той взяв участь у церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Згодом газета The New York Times зʼясувала, що Ганію вбила бомба, захована в його гостьовому будинку.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї після смерті Ганії наказав завдати безпосереднього удару по Ізраїлю.

Довідка: хто такий Ісмаїл Ганія

62-річний Ісмаїл Ганія від 2017 року очолював політичне крило ХАМАСу. Він проживав у столиці Катару Досі. Чоловік керував політичними операціями ХАМАСу, обіймаючи посаду очільника політбюро руху, і відігравав центральну роль у переговорах угруповання, зокрема й щодо угоди про припинення вогню з Ізраїлем. Лідером ХАМАСу Ганія став 2006 року, коли угруповання прийшло до влади в Секторі Гази. Ганія двічі відбував строк в ізраїльських в'язницях — у 1980-х і 1990-х роках.

В Ірані налаштовані рішуче проти Ізраїлю / Фото: Associated Press

ЄС та США провели переговори, щоб не допустити війни через вбивство лідера ХАМАСу

Високопоставлені європейські та американські дипломати провели термінові переговори на Близькому Сході, щоб уникнути масштабної війни в регіоні після вбивства в Тегерані глави політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Про це повідомила з посиланням на джерела газета Financial Times.

Заступник очільника зовнішньополітичної служби Євросоюзу Енріке Мора здійснив "життєво важливі" переговори в Тегерані, тоді як координатор Ради національної безпеки Білого дому, який відповідає за Близький Схід та Північну Африку, Бретт Макгурк — у Саудівській Аравії.

Як заявили газеті джерела, дискусії сконцентровані на тому, щоб умовити Іран або не відповідати на цю атаку, в якій він звинувачує Ізраїль, або обмежитися символічними діями.

"Від вчорашньої ночі всі чинять тиск на Тегеран для того, щоб він не відповідав і стримався", — розповів виданню західний дипломат, залучений до переговорного процесу.

США очікують нападу Ірану на Ізраїль протягом кількох днів

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії найближчими днями, і готується протидіяти цьому.

Про це пише Axios із посиланням на трьох американських чиновників.

У США очікують, що можлива атака на Ізраїль відбудеться за тією ж схемою, що й в квітні 2024 року — тоді Іран за кілька годин випустив по Ізраїлю майже 150 ракет і понад 170 безпілотників. Однак тепер вона може бути ще масштабнішою і містити удари з боку ліванського угруповання "Хезболла", яке теж обіцяло помститися за смерть свого командувача Фуада Шукра.

Ізраїль не визнає свою причетність до вбивства Ганії, попри звинувачення Ірану. Однак адміністрація Байдена занепокоєна, що тепер буде складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки у квітні. Тоді Ізраїлю допомогли ППО і винищувачі США та Великої Британії. У повітряний простір Ізраїлю не зайшов жоден безпілотник — їх збили ще на території Йорданії та Іраку.

Загроза великої війни на Близькому Сході є / Фото: Associated Press

Білий дім пише, що Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс закликали Нетаньягу до деескалації, а не більшої напруженості в регіоні.

Водночас Байден вважає, що смерть політлідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії не сприятиме припиненню вогню в Секторі Гази, про що домовлялися за посередництва США останніми тижнями.

Потенційні наслідки

Навесні 2024 року Ісмаїл Ганія вів перемовини про припинення вогню в Секторі Гази та намагався влаштувати обмін заручниками між ХАМАСом та Ізраїлем. Посередниками у переговорах були Єгипет і Катар. ХАМАС пропонував ЦАХАЛу вийти з Гази та гарантувати, що ізраїльська армія назавжди припинить бої. Ізраїль називав ці вимоги неприйнятними та заявляв, що бойовики мають здатися і повернути заручників.

25 липня джерела Reuters казали, що переговори на завершальній стадії, але сторони все ще сперечалися щодо умов.

Одним з потенційних наслідків ліквідації Ганії називають ймовірне затягування перемовин.

"Політичні вбивства та напади на цивільних осіб у Газі під час переговорів змушують нас запитати: як посередництво може бути успішним, коли одна сторона вбиває учасника переговорів з іншого боку?" — заявив Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, прем’єр-міністр Катару, країни, яка брала участь у переговорах.

Ще одним наслідком може стати розширення території бойових дій на Близькому Сході.

"За останні 10 місяців регіон максимально наблизився до повномасштабного конфлікту. "Хезболла", а тепер і Іран, найімовірніше, будуть змушені відповісти. Необхідно докласти всіх дипломатичних зусиль, щоб деескалювати ситуацію. Якщо нічого не зміниться, здається, війна неминуча", — говорить Мік Малрой, високопосадовець, що обіймав посаду фахівця Пентагону з питань Близького Сходу за адміністрації Трампа.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не вважає війну на Близькому Сході неминучою і що Сполучені Штати допоможуть Ізраїлю захищатися, якщо на нього нападуть.

Загострення на Близькому Сході! Іран погрожує, а Ізраїль знищує голів ХАМАСу

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